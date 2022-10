Capelli et le groupe Taché vont développer des opérations matures résidentielles au Luxembourg

(AOF) - Capelli, promoteur immobilier européen, annonce s'être associé au groupe Taché pour le développement d'opérations matures résidentielles au Luxembourg. Un premier partenariat porte sur 3 opérations développées par Capelli et génère plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce partenariat de long terme souhaité par les deux groupes familiaux s'organise autour d'un partage de valeurs communes d'entreprenariat familial.

Le premier projet mené en commun porte sur des opérations largement sécurisées par des autorisations administratives déjà obtenues, et des niveaux de pré-commercialisation importants.

Dans le cas de ce premier projet, cette association permet à Capelli de refinancer une partie de l'equity qu'il avait déjà investi afin de le réallouer à d'autres projets. Pour le Groupe Taché, cette première association rentre en ligne avec sa stratégie de diversification pour son pôle immobilier.

Christophe Capelli, président de Capelli précise : " S'entourer d'acteurs souhaitant se développer dans l'immobilier Luxembourgeois et partageant les mêmes valeurs que notre groupe est un des axes de développement que nous avons identifié pour financer une partie de notre croissance. Avec le groupe Taché nous allions ainsi nos forces et nos savoir-faire pour accroître notre part de marché au Luxembourg ".

Jacky Taché, CEO de Taché conclut : " Nous avons trouvé dans cette première association une opportunité de travailler avec le groupe Capelli qui correspond à l'esprit et à la vision de notre groupe et répond à nos exigences en matière d'investissements immobiliers. ".

