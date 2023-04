Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capelli: démarrage d'un programme près de Lyon information fournie par Cercle Finance • 17/04/2023 à 10:07









(CercleFinance.com) - Le promoteur immobilier Capelli annonce le démarrage, en juin prochain, de la construction d'une résidence baptisée 'Le Flore', située à l'entrée de Saint-Germain-au-Mont-d'Or, dans l'ouest de l'agglomération lyonnaise.



Composée de 42 logements, dont 37 appartements du 2 au 5 pièces et cinq villas, cette résidence contemporaine de standing sera construite sur une parcelle de 7000 m2, et représente pour Capelli un chiffre d'affaires global de 10,5 millions d'euros HT.



La réalisation de ce programme est sécurisée par une vente en bloc portant sur 31 logements auprès de in'li Aura, société dédiée au logement intermédiaire dans la région. Cette résidence comprendra aussi neuf logements en BRS (bail réel solidaire).





