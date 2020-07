Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capelli : croissance de 8% du CA annuel Cercle Finance • 02/07/2020 à 08:02









(CercleFinance.com) - Capelli affiche un chiffre d'affaires de 201,7 millions d'euros au titre de son exercice 2019-20, en croissance de 8% malgré le contexte, suivi d'un premier trimestre 2020-21 'très soutenu' à 70,2 millions, en croissance de 79,5%. 'Cette performance s'explique par l'effet conjugué de la dynamique des ventes en bloc actées sur le trimestre et une partie des ventes aux particuliers qui n'avaient pas pu être finalisées pendant la période de confinement', précise le promoteur immobilier. A fin juin, le backlog, ressort en hausse de 69% à 683 millions d'euros, niveau historiquement élevé qui sécurise 30 mois d'activité et 'permet à Capelli d'être confiant dans sa capacité à générer une croissance significative sur l'exercice 2020-21'.

