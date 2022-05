Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capelli: croissance de 3,5% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 25/05/2022 à 15:35









(CercleFinance.com) - Capelli annonce un chiffre d'affaires de l'exercice 2021-22 en croissance de 3,5% à 290,3 millions d'euros, un tassement de 7,5% des ventes en France ayant été plus que compensé par une progression de 57,2% à l'international.



'À date, les indicateurs de croissance sont très bien orientés avec des projets majeurs et emblématiques tant en France qu'au Luxembourg qui tireront les ventes des mois à venir', affirme le promoteur immobilier.



Revendiquant un 'backlog toujours d'excellent niveau à 605 millions d'euros', Capelli estime ainsi que son chiffre d'affaires 2022-23 devrait s'inscrire à plus de 350 millions d'euros, sécurisé par l'exécution de programmes de grande envergure.





