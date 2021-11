Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capelli : croissance de 25% du CA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/11/2021 à 11:02









(CercleFinance.com) - Capelli affiche pour son deuxième trimestre 2021-22 un chiffre d'affaires en forte hausse de 25% à 73,4 millions d'euros, tiré par une activité internationale en forte progression. Sur le semestre, le chiffre d'affaires a augmenté de 9,5% à 141,1 millions. Revendiquant un fort niveau de commercialisation des programmes en cours et un backlog de 715 millions d'euros, le promoteur de logements réitère, pour l'exercice en cours, son anticipation d'une activité qui devrait s'inscrire en croissance d'environ 20%.

Valeurs associées CAPELLI Euronext Paris +4.37%