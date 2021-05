Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capelli : commercialisation d'un programme sur le lac Léman Cercle Finance • 07/05/2021 à 07:08









(CercleFinance.com) - Le promoteur immobilier Capelli annonce le lancement de la commercialisation de Léman'escence, programme qui se compose de 22 appartements se déclinant du 2 aux 5 pièces familial et d'un espace de co-working. Ce programme est constitué de deux bâtiments et situé à proximité du lac Léman, dans la station verte de Publier dans le Chablais, à équidistance des villes thermales d'Évian et de Thonon-les-Bains. Sa livraison est prévue au premier trimestre 2023.

Valeurs associées CAPELLI Euronext Paris 0.00%