Capelli : bénéfice net engrangé en 2020-21

(CercleFinance.com) - Capelli publie un résultat net part du groupe de 4,3 millions d'euros au titre de 2020-21, comparé à 0,1 million sur l'exercice précédent, et un EBITDA en forte hausse de 38% à 27,6 millions, soit une marge de 10% du chiffre d'affaires. Le groupe immobilier confirme un chiffre d'affaires annuel de 281 millions d'euros, en croissance de 39%, tirée notamment par la France et la montée en puissance des ventes en bloc via la signature de très grands contrats avec des institutionnels. Revendiquant une 'bonne orientation des indicateurs d'activité future', Capelli confirme la 'poursuite de la trajectoire de croissance rentable avec une activité qui devrait s'inscrire en hausse de l'ordre de +20% en 2021-22'.

Valeurs associées CAPELLI Euronext Paris +0.34%