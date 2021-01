Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capelli : arrivée d'un directeur régional Hauts-de-France Cercle Finance • 13/01/2021 à 18:36









(CercleFinance.com) - Le Groupe Capelli annonce l'arrivée de Nicolas Bellanger comme directeur régional Hauts-de-France. Il aura notamment pour mission d'accélérer le développement du Groupe dans la région. Précédemment directeur du développement chez Linkcity Nord-Est, Nicolas Bellanger est diplômé des Hautes Etudes Ingénieur (HEI) de Lille. Au cours de sa carrière, il a acquis une riche expérience dans la construction, tout d'abord au sein du groupe Spie Batignolles comme directeur travaux puis au sein du Groupe Bouygues Construction en tant que directeur commercial.

Valeurs associées CAPELLI Euronext Paris +2.54%