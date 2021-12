Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Capelli: activité semestrielle en hausse de 9,5% information fournie par AOF • 15/12/2021 à 18:23



(AOF) - Le chiffre d'affaires de Capelli au premier semestre 2021-2022 s'est élevé à 141,1 millions d'euros, en progression de 9,5% (dont +25% au second trimestre), tiré notamment par l'international, en hausse de 90% sur la période. L'EBITDA est de 15,3 millions d'euros, en hausse de 30,8% et représentant une marge de 10,8%. Le résultat net part du groupe est quant à lui de 1,8 million, alors qu'il était de 2,1 millions il y a un an.



Au 30 septembre 2021, les capitaux propres du promoteur immobilier s'établissent à 72,8 millions d'euros. La trésorerie active ressort à 94 millions après l'achat de foncier pour plusieurs programmes immobiliers importants.





Signes de la dynamique d'accélération du développement, les indicateurs d'activité future sont très bien orientés. Le Backlog, après déstockage, ressort ainsi à 715 millions d'euros, dont 147 millions à l'international. Avec seulement 8 opérations importantes le groupe sécurise plus de 550 millions de chiffre d'affaires de CA TTC pour les prochains mois.





AOF - EN SAVOIR PLUS