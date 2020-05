CAPELLI : accord avec CDC Habitat pour la vente de 911 logements

(AOF) - Le groupe Capelli a finalisé un accord majeur avec CDC Habitat, filiale immobilière à vocation d'intérêt général de la Caisse des Dépôts, pour la vente de 911 logements. « Ce contrat s'inscrit dans le cadre de l'appel à projets lancé fin mars par CDC Habitat pour la production de 40 000 logements à engager dans les 12 prochains mois », a expliqué le promoteur immobilier.

Depuis plusieurs mois, Capelli a mis en place une politique visant à accroître sa visibilité auprès des investisseurs institutionnels et à structurer une offre adaptée à leurs besoins. Cette politique s'est traduite par la signature de plusieurs ventes en bloc au cours de l'exercice 2019-20, notamment auprès de CDC Habitat, d'In'li et d'institutionnels privés.

Ces premiers succès ont permis au groupe Capelli de vendre à CDC Habitat un bloc de 911 logements pour un montant total (H.T) de 183,5 millions d'euros. Le groupe figure ainsi parmi les premiers promoteurs immobiliers qui bénéficient du programme de soutien au secteur lancé par CDC Habitat.

Ces logements intermédiaires et libres, sont majoritairement situés en Ile-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes et, dans une moindre mesure, dans les Hauts-de-France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. La grande majorité de ces logements devrait être actée sur l'exercice 2020-21.

" Comme nous l'indiquions en avril dernier, les ventes en bloc représenteront une part importante de notre chiffre d'affaires sur l'exercice 2020-21, libérant significativement notre capacité à monter de nouvelles opérations dans un contexte de reprise d'activité sur nos chantiers et d'évolution des besoins de nos clients, " a commenté Christophe Capelli, le PDG du groupe.

