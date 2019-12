Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cap Gemini : vers un re-test des 110E Cercle Finance • 16/12/2019 à 11:01









(CercleFinance.com) - Cap Gemini se dirige vers un re-test du sommet de son corridor 103,5/ 110E en construction depuis le 25 septembre. En cas de sortie par le haut, le titre viserait le comblement du 'gap' des 114,85E du 1er août puis le retracement du zénith annuel des 118E du 30 juillet

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +2.29%