(CercleFinance.com) - Cap Gemini va tenter de défendre les 200E, le plancher du 26/11. En cas de rupture, le titre s'en irait combler le 'gap' des 190,4E du 27/10, qui coïncide avec la zone de soutien testée du 5 août au 27 septembre... et qui sera bientôt rejointe/renforcée par le support ascendant oblique moyen/terme.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -1.47%