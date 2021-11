Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cap Gemini : un repli s'amorce sous 219E information fournie par Cercle Finance • 24/11/2021 à 11:35









(CercleFinance.com) - Un repli s'amorce sous 219E pour Cap Gemini qui enchaine une 3ème séance de repli, ce qui permet de combler le 'gap' des 201,6E mais pas forcément d'enrayer la consolidation en direction des 190,4E du 27 octobre, malgré la présence d'un petit support intermédiaire vers 195,5E.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -2.00%