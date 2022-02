Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cap Gemini : un repli s'amorce sous 195E information fournie par Cercle Finance • 08/02/2022 à 12:42









(CercleFinance.com) - Cap Gemini ricoche sous les 207E et rétrograde sous 195E, le support du 10 janvier et ex-zénith du 23/09/2021.

Le titre peut encore trouver du soutien vers 188,8E (plancher annuel du 25/01) mais en cas de rupture, un retracement du plancher des 175E (du 11/10/2021) serait à redouter.





