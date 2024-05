Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cap Gemini : teste le support oblique qui gravite vers 210E information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 16:24









(CercleFinance.com) - Cap Gemini cale sous 214E et revient tester le support oblique court terme qui gravite vers 210E (il est issu du plancher des 198E du 2 mai, qui duplique celui du 14 avril).

Le titre ne connait pas une grande volatilité depuis le 1er janvier et se contente de refléter la hausse annuelle du CAC40 : sa tendance haussière moyen terme serait remise en cause sous le support oblique des 204E (issu du plancher des 160E du 27/10/2023).





Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -1.68%