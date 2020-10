Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cap Gemini : tente de s'extraire de son canal baissier Cercle Finance • 08/10/2020 à 09:50









(CercleFinance.com) - Cap Gemini tente de s'extraire de son canal baissier, le titre enchaine les séances de repli depuis le 16 septembre (et un double-top sous 119,8/119,4E) sans jamais parvenir à aligner 2 séances de hausse. Le titre semble cependant avoir trouvé un petit support vers 106E mais refranchir les 109E ne suffit pas à valider un scénario de rebond, il faudrait au minimum refermer le 'gap' des 113,2E du 23/09.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +3.16%