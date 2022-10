Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cap Gemini : second échec sous 174E, support à 160E information fournie par Cercle Finance • 31/10/2022 à 09:51









(CercleFinance.com) - Cap Gemini subit un second échec en 1 mois sous 174E, sans même avoir pu tester la résistance oblique baissière moyen terme qui gravite vers 181E.

Le titre retrouvera un support à 160E (testé mi-octobre) avant de retracer son plancher des 155E des 5 juillet et 26 septembre.





Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -2.24%