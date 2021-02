Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cap Gémini : s'envole au-delà des 128,4E, peut viser 145E. Cercle Finance • 08/02/2021 à 11:49









(CercleFinance.com) - Cap Gémini valide un signal haussier avec le franhissement de la résistance des 128,4E ('gap' haussier au-delà du zénith du 24 janvier) s'envole au-delà des 131,5E. Le franchissement des 120E (ex-record absolu de la mi-juillet 2018 et mi-février 2020) survenu le 23/12 avait libéré un potentiel vers 144/145E (report d'amplitude depuis le plancher des 95,9E de fin octobre 2020) qui est en train de se matérialiser).

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +2.34%