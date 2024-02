Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cap Gemini : ricoche sous 222,2E, retombe sous 216E information fournie par Cercle Finance • 21/02/2024 à 15:25









(CercleFinance.com) - Cap Gemini ricoche sous 222,2E et retombe sous 216E : le titre devrait s'en aller refermer le 'gap' des 207,7E du 13 février puis teste r la solidité du support des 204E du 5 (clôture) et du 13 février (intraday).





Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -1.28%