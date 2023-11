Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cap Gemini : revient au contact des 189E, peut viser 217,2E information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 12:58









(CercleFinance.com) - Cap Gemini revient au contact des 189E, l'ex-zénith des 3 puis 16 et 20 février dernier.

Le titre pourrait enfin sortir d'une longue période de stagnation entre 155 et 189E qui dure depuis fin mai 2021 pour renouer avec le zénith des 217,2E du 4 janvier 2022.





Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +2.88%