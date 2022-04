Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cap Gemini : renoue avec les 200E information fournie par Cercle Finance • 04/04/2022 à 15:37









(CercleFinance.com) - Cap Gemini renoue avec les 200E et le franchissement des 107E (ex-résistance du 20/01 et 02/02/22 validerait une tête/épaules inversée sur 166E avec comme potentiel, un retracement du zénith historique des 216,5/217E du 4 janvier dernier.





