(CercleFinance.com) - Cap Gémini renoue avec 170E et le mouvement de reprise s'accélère avec cette fois la grosse résistance oblique moyen termes 175E en ligne de mire (une droite qui unit les précédents sommets des 193E du 4 août et des 182E du 11 novembre dernier... qui seront les prochains objectifs au-delà de 176E).





Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +3.30%