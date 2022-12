Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cap Gemini : remonte vers 177E information fournie par Cercle Finance • 01/12/2022 à 12:03









(CercleFinance.com) - Cap Gemini qui vient de rebondir sur 171E (niveau ne correspondant à aucun support précis), remonte vers 177E: il faudra refranchir les 180E pour s'affranchir d'une puissante résistance baissière oblique moyen terme.

L'objectif suivant se situerait vers 190/191E... puis 195,5E, ex-zénith du 23/09/2021.





Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +3.92%