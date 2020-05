Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cap Gemini : referme le 'gap' des 85,72E du 30/04 Cercle Finance • 05/05/2020 à 15:59









(CercleFinance.com) - Cap Gemini rebondit sur le support oblique des 82E et referme le 'gap' des 85,72E du 30/04. Le titre reste en course pour défier une nouvelle fois la résistance des 89,5E (ex-'gap' du 6 mars 2020, ex-résistance de début août 2015 à début octobre 2016) pour s'en aller ensuite refermer le 'gap' des 93,1E du 5 mars dernier.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +4.97%