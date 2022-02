Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cap Gemini : rechute sous 188,5 puis 184,3E information fournie par Cercle Finance • 16/02/2022 à 11:47









(CercleFinance.com) - Cap Gemini casse coup sur coup le support des 188,8E (du 21/02) 5 puis celui des 184,3E (25/10/2021) et se dirige tout droit vers un re-test du plancher des 175E du 10/10/2021, l'objectif suivant étant le comblement du 'gap' des 172,7E du 27/07/2021.





Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -2.30%