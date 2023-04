Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cap Gemini : rechute de -4% vers 162E, les 155,55E en vue ? information fournie par Cercle Finance • 17/04/2023 à 13:05









(CercleFinance.com) - Cap Gemini rechute de -4% vers 162E et rechute de -7% depuis le récent re-test des 176E (ex-zénith du 18 janvier, ex-plancher du 24 février): le franchissement en force des 171E est un échec, et même un 'bull trap'.

Au lieu de grimper vers 180E (règle du balancier) Cap Gemini menace d'enfoncer les 162,6E en direction du plancher des 155,55E testé fin décembre.







Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -3.05%