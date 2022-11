Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cap Gemini : pullback vers 175E information fournie par Cercle Finance • 29/11/2022 à 12:00









(CercleFinance.com) - Cap Gemini amorce pullback vers 175E et même si le repli n'est que de -2% en une semaine, cela change la donne car le cours enfonce un support court terme vers 176,5E.

Le titre pourrait du coup retomber vers 165,5/1,66E, voir 162E (support oblique court terme).





Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -1.54%