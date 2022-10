Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cap Gemini : pullback sous les 170E information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 09:15









(CercleFinance.com) - Cap Gemini subit un pullback sous les 170E et semble matérialiser un nouvel échec sous les 174E (tout comme le 4 octobre): un 1er support se dessine au niveau du récent plancher des 159,7E du 12 octobre, mais le risque est élevé de voir le titre retracer son plancher annuel des 153E des 26 et 28 septembre





Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -1.78%