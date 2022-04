Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cap Gemini : pourrait renouer avec les 205E information fournie par Cercle Finance • 28/04/2022 à 17:05









(CercleFinance.com) - Cap Gemini gagne plus de 4% à 194,5E (moyennant l'ouverture d'un 'gap' au-dessus de 188,2E): le titre pourrait renouer avec les 205E, le zénith annuel des 2 février et 4 avril.

Cap Gemini annonce se désengager de la Russie et fera ainsi une croix sur 1% de son chiffre d'affaires, ce qui n'émeut pas les investisseurs... mais dans un marché fertile en contrepieds, attention tout de même à l'éventuelle rechute sous le récent support des 185,3E







Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +4.96%