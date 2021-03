Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cap Gemini : nouveau record à 143E, 149E en vue Cercle Finance • 09/03/2021 à 13:33









(CercleFinance.com) - Cap Gemini inscrit un nouveau record à 143E: après une dernière oscillation entre 133 et 141E, le titre s'ouvre un potentiel mécanique de +8E supplémentaire vers 149/150E qui confirme celui libéré par la sortie du corridor 96/120E (soit 144E, sommet du canal ascendant au 9 mars).

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +2.58%