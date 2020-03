Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cap Gemini : casse le support des 97E, retombe sur 95E Cercle Finance • 02/03/2020 à 16:59









(CercleFinance.com) - Cap Gemini retombe sur 95E, soit -15% sur ses récents sommets. Ce n'est meilleur ni pire que le CAC40, ce qui est plus inquiétant, c'est la cassure du support des 97E du 6 et 14 juin 2019 (après l'apparition d'un double-top parfait sous 120E fin juillet 2018 puis fin janvier 202), et le test d'un fragile support vers 95E qui remonte à début février 2019. Les prochains supports se dessinent vers 85E (support oblique long terme) et 80E (base du 'M' baissier).

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -3.73%