Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cap Gemini : 6ème hausse d'affilée, les 207E en vue information fournie par Cercle Finance • 02/02/2022 à 11:38









(CercleFinance.com) - Cap Gemini aligne une 6ème hausse d'affilée : le titre teste 205E, le zénith des 207E du 20/01 est en vue



L'objectif suivant serait le comblement du 'gap' des 212,2E du 05/01/2022





Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +1.94%