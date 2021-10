Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cap Gemini : +6%, franchit le cap historique des 200E information fournie par Cercle Finance • 28/10/2021 à 17:35









(CercleFinance.com) - Cap Gemini ouvre un 'gap' au-dessus des 109,4E et s'envole de +6%, pulvérisant le précédent record des 195,65E du 23/09: le titre franchit le cap historique des 200E (sa capitalisation franchit la barre des 33MdsE). Après un vaste mouvement de balancier entre 195,6 et 173E, CapGemini s'ouvre le chemin des 218E, par report d'amplitude. Par ailleurs, dès 208E, le titre aura quadruplé de valeur par rapport au plancher long terme des 52E de mi-mars 2020, à 240E, il doublerait de valeur par rapport à son précédent zénith de janvier/février 2020.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +5.98%