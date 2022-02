Candriam va avoir un camp d'entraînement de football à son nom

(AOF) - Forest Green Rovers Football Club (FGR), le club de football britannique le plus durable au monde, et Candriam, gestionnaire d’actifs mondial spécialiste de l’investissement durable et responsable, ont annoncé un renforcement de leur partenariat avec l’annonce de la construction du "Candriam Training Ground", un nouveau centre d’entraînement qui constituera la première pierre du nouveau complexe sportif "Eco Park" des Forest Green Rovers.

Le Candriam Training Ground permettra d'entraîner pour la première fois sur un même lieu l'ensemble des équipes de Forest Green Rovers, de l'équipe première à l'équipe féminine en passant par l'Académie. Il sera également mis à la disposition d'associations locales. Le développement du nouveau centre de formation devrait débuter au premier trimestre 2022.

Le nouveau centre d'entraînement reflète les valeurs communes de ces deux organisations novatrices en matière de durabilité dans leurs secteurs respectifs, et leur engagement constant en faveur d'un développement environnemental et social responsable. Cette initiative vient renforcer le partenariat existant qui couvre certaines initiatives locales telles que le Candriam Kids Fund, qui alloue 10 000 livres sterling par saison pour aider les jeunes défavorisés de la région.

Naïm Abou-Jaoudé, Directeur général de Candriam et Président de New York Life Investment Management International, a déclaré : "Candriam et Forest Green Rovers partagent des valeurs similaires basées sur un engagement profond en faveur de la durabilité et de l'inclusion sociale. En raison de sa dimension universelle, le football est un puissant vecteur de diffusion des idées : en continuant de soutenir Forest Green Rovers dans ses ambitions, Candriam veut accélérer la prise de conscience de l'urgence climatique et des autres questions liées à la durabilité. À ce titre, le Candriam Training Ground est une prochaine étape prometteuse du chemin que nous empruntons ensemble."