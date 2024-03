Candriam : trois nouveaux directeurs associés

(AOF) - Mansartis promeut trois directeurs associés au sein de ses équipes. Laurent Hirsch, directeur du développement, Laurent Delienne, directeur de la gestion diversifiée, et Joachim Jan, directeur de la gestion actions, ont été promus et associés au capital de la société de gestion. Ces nominations visent à renforcer l'organisation de la société afin d'accompagner au mieux sa croissance et poursuivre l’accélération de son développement.

En tant que directeurs associés, ils accompagneront Nourane Charraire, associée, directrice de la gestion et Guillaume Jalenques de Labeau, PDG, dans la poursuite du développement des encours et des expertises de Mansartis.

Laurent Delienne, allocataire d'actifs, a rejoint Mansartis Gestion en 2020 après avoir travaillé chez Le Conservateur et Conviction AM. Laurent Hirsch, directeur du développement institutionnel, a pour sa part rejoint Mansartis en 2017 après des expériences chez Rivoli Fund Management et AXA Investment Managers. Enfin, Joachim Jan, gérant actions asiatiques a rejoint Mansartis en 2014 après avoir précédemment travaillé chez Varenne Capital Partners.