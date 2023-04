Candriam restructure sa direction

(AOF) - Candriam, gestionnaire mondial multi-actifs spécialiste de l'investissement durable et responsable, annonce la nomination de Nicolas Forest (responsable de la gestion obligataire de Candriam depuis 2013) au poste de directeur des investissements (Chief Investment Officer -CIO), à compter du 1er mai 2023. Cette nomination fait suite à celle de Vincent Hamelink, l'actuel CIO de Candriam, au poste de CEO de la société. Vincent succèdera en effet à compter du 1er mai à Naïm Abou-Jaoudé, qui deviendra lui-même à cette date le CEO de New York Life Investment Management la société-mère de Candriam.

En tant que CIO, Nicolas Forest dirigera une équipe de plus de 200 professionnels de l'investissement et supervisera l'ensemble des plateformes d'investissement de Candriam en particulier les obligations, les actions, le rendement absolu, l'allocation d'actifs et l'investissement durable. Nicolas Forest restera basé à Bruxelles, l'un des quatre centres d'investissement de Candriam.

Philippe Noyard, actuellement responsable du crédit et responsable adjoint de la gestion obligataire, et dans le groupe depuis 1989, succèdera à Nicolas Forest en tant que responsable de la gestion obligataire. Philippe Noyard dirigera une équipe de plus de 40 experts de la gestion obligataire et supervisera la plateforme de gestion obligataire de Candriam.