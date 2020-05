Candriam reste prudent sur les actions et maintient l'or comme couverture

(AOF) - « Nous restons prudents sur les actions et maintenons l'or comme couverture tout en intégrant des options pour protéger notre portefeuille ». C'est ce qu'explique Nadège Dufossé, Responsable de l'Allocation d'Actifs chez Candriam. En Europe, l'experte pense que les banques et l'automobile pourraient être les secteurs « value » les plus intéressants à considérer dès lors que la normalisation commencera.

Enfin, Nadège Dufossé est positive sur le crédit de qualité, mais commence également à ajouter de la dette des marchés émergents (en devise forte et en devise locale), classe d'actifs qui présente un potentiel de portage et de compression des spreads intéressant.