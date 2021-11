Candriam rejoint l’Initiative Net Zero Asset Managers

(AOF) - Candriam s’engage à aligner sa trajectoire d’investissement et à contribuer à l’objectif de zéro émission nette à horizon 2050. Dans le cadre de cet engagement, le gestionnaire d'actifs vise à réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre sur une part significative de son portefeuille d’investissements d’ici 2030 et ambitionne de parvenir à ramener ses émissions nettes à zéro d’ici 2050 au plus tard.

Dans le cadre de la nouvelle stratégie climat de Candriam, dont la publication est prévue début 2022, la société de gestion précisera les mesures prises pour garantir une décarbonisation renforcée au sein de ses fonds et de sa stratégie d'investissement, en ligne avec les Accords de Paris.

Au-delà de l'intégration des émissions de scope 1 et 2, les objectifs climatiques seront systématiquement pris en compte dans la recherche ESG et les objectifs d'investissement des fonds. Par ailleurs, les émissions de scope 3 seront intégrées (le cas échéant), tandis que les pratiques d'engagement et l'exercice des droits de votes seront encore renforcés, en accord avec les ambitions des Accords de Paris.

Naïm Abou-Jaoudé, directeur général de CANDRIAM, a déclaré : " En tant que société de gestion responsable et active, nous sommes fiers de rejoindre l'initiative Net Zero Asset Managers et de dévoiler nos nouvelles ambitions en matière de décarbonisation. Le secteur de la gestion d'actifs doit jouer un rôle moteur et accélérer la transition vers une économie mondiale neutre en émissions ".