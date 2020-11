Candriam. nomme un nouveau COO

(AOF) - Candriam a annoncé la nomination de Fabrice Cuchet, actuellement Deputy Chief Investment Officer et Head of Multi-Asset, au poste de Chief Operating Officer. Basé à Paris, Fabrice Cuchet rapportera à Naïm Abou-Jaoudé, Chief Executive Officer du gestionnaire d'actifs. Il remplace Pierre Ernst, lequel quitte Candriam après 25 ans dans la société. Ce changement sera effectif au 1er janvier 2021.

Fabrice Cuchet est membre du Comité Exécutif de Candriam depuis plus de dix ans. Depuis 2006, il a joué un rôle important dans le développement de la plateforme de gestion alternative et multi-actifs de l'organisation, un axe stratégique clé pour l'entreprise. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il pilotera les activités de technologies de l'information, de middle office et d'excellence opérationnelle de la société.