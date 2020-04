Candriam maintient sa position légèrement sous-pondérée sur les actions

(AOF) - Le scénario principal de Candriam maintient l'idée que la pandémie entraînera un choc d'envergure mondiale, profond mais temporaire. Cependant, il faudra probablement plus de temps que prévu pour revenir à des niveaux d'activité "normaux". La faiblesse des données économiques, les importantes révisions à la baisse des bénéfices et les réductions des dividendes sont en train d'être intégrées dans les prévisions des analystes, observe la société de gestion.

En outre, elle ne voit pas encore de stratégie de sortie en Europe et il y a un manque de visibilité sur l'épidémie aux États-Unis et sur l'impact économique des mesures de confinement.

Dans une optique à court terme précise-t-elle, la volatilité restera bel et bien présente dans les prochaines semaines et les marchés actions pourraient encore baisser. En raison de ce manque de visibilité, Candriam maintiendra sa position légèrement sous-pondérée par rapport aux niveaux actuels du marché.

À plus long terme ajoute le gérant, les marchés actions offrent toujours de la valeur et recèlent un potentiel de hausse. En fin de compte conclut-il, les réponses politiques fortes des banques centrales et des gouvernements resteront plus longtemps que le virus.