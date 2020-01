Candriam lance son Académie dédiée à l'investissement responsable en France

(AOF) - Après le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, les États-Unis et les Pays-Bas, Candriam lance sa « Candriam Academy » en France. Outil de formation en ligne, gratuit et en libre accès, la Candriam Academy propose un parcours de formation en 8 modules destinés à former tous ceux qui le souhaitent - investisseurs institutionnels, réseaux de distribution, conseillers financiers ou investisseurs finaux - aux fondamentaux de l'investissement responsable.

" Comment investir de manière responsable ? ", " Comment mesurer l'impact de l'investissement responsable ? " ou " Comment reconnaître une stratégie ESG ? " sont quelques-uns des chapitres qui jalonnent ce parcours dont la durée totale n'excède pas quelques heures.