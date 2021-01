Candriam lance le fonds Candriam Sustainable Equity Circular Economy en France

Candiram reversera jusqu'à 10 % des frais de gestion annuels nets du compartiment à des organismes caritatifs et à des organisations offrant des solutions visant à promouvoir la transition vers une économie circulaire. Candriam a choisi l'organisation Close the Gap comme premier bénéficiaire.

Les " transformateurs " sont des entreprises qui, de manière active, font rapidement évoluer leur modèle d'exploitation et leur chaîne de valeur pour adopter les principes de l'économie circulaire.

Les " facilitateurs " sont des entreprises qui offrent des initiatives permettant une transition vers l'économie circulaire, notamment des solutions de gestion des déchets, de ressources renouvelables, de prolongation de la durée de vie des produits et d'optimisation des ressources.

Le portefeuille est composé de facilitateurs et de transformateurs rapides de l'économie circulaire.

(AOF) - Candriam annonce le lancement du fonds Candriam Sustainable Equity Circular Economy en France. " Le concept d'économie circulaire offre une alternative au modèle économique actuel de type linéaire (« je prends, j'utilise, je jette »), en évitant le gaspillage et en réduisant les besoins en matières premières vierges. Elle cherche à accroître l'efficacité des ressources grâce à la réutilisation ou au recyclage ", explique le gestionnaire d'actifs.

