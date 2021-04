CANDRIAM lance le fonds Candriam Bonds Credit Alpha

(AOF) - Candriam a annoncé le lancement du fonds Candriam Bonds Credit Alpha. Le fonds vise à générer des rendements positifs en constituant un portefeuille concentré, à forte conviction, d'investissements en crédit long/short. Il cherche à générer des performances sur l'ensemble du cycle de crédit tout en maintenant des niveaux de volatilité maîtrisés.

Le fonds sera géré par Nicolas Jullien, Head of Global High Yield & Deputy Global Head of Credit, et co-géré par Philippe Noyard, Global Head of Credit et Thomas Joret, gérant Senior, qui ont tous une expérience approfondie de l'arbitrage crédit et du High Yield.

Les gérants du fonds s'appuient sur une équipe complémentaire de cinq analystes dédiés, avec une spécialisation High Yield et sectorielle. Le fonds sera enregistré pour distribution dans plusieurs pays européens : France, Luxembourg, Autriche, Suisse, Espagne et en Italie.