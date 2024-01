Candriam : "la dette émergente offre des rendements attractifs en dollars"

(AOF) - Selon Nadège Dufossé, CFA, global head of multi-asset chez Candriam, "le pivot des banques centrales américaines et européennes devrait bien avoir lieu l'an prochain, mais nous n'anticipons pas pour autant de baisse importante des taux dans notre scénario central". "Nous sommes aujourd'hui très proches de nos cibles de taux américain et allemand pour l'année 2024. L'inflation a décéléré rapidement mais les anticipations d'inflation à moyen terme (5-10ans) sont ancrées à 3% aux États-Unis, un niveau en ligne avec la moyenne connue sur la période 1998-2008", précise t-elle.

La persistance d'un environnement de taux plus élevés modifie l'équilibre d'un portefeuille diversifié, les investisseurs ayant un éventail plus large d'actifs offrant des rendements réels positifs.

Compte tenu des rendements attendus sur les actions et les obligations, les investisseurs semblent peu incités à augmenter le niveau de risque de leur portefeuille.

"Les performances attendues sur les marchés actions sont dans nos hypothèses insuffisantes pour couvrir le risque de déception sur la croissance économique et les risques géopolitiques. 2024 est en effet une année où la moitié de la population mondiale va se rendre aux urnes. Du côté des obligations, le portage assure un rendement aux investisseurs", explique Nadège Dufossé.

Elle signale aussi : "notre portefeuille cible pour 2024 privilégie par conséquent les obligations par rapport aux actions, avec une duration plus longue, les banques centrales américaines et européennes ayant confirmé leur pivot lors de la dernière réunion de décembre. Dans les obligations, nous investissons sur la dette gouvernementale (y compris en dollars, le change étant couvert). Nous favorisons également le crédit de qualité (investment grade) en euros et en dollars".

Enfin, la dette émergente offre des rendements attractifs en dollars comme en devises locales et devrait bien performer dans un monde en croissance plus faible mais positive et avec un dollar moins fort.