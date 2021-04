Candriam étend sa gamme de fonds santé avec le lancement de « Candriam Equities L Life Care »

" Notre nouveau fonds Candriam Equities L Life Care est conçu pour offrir aux investisseurs une occasion unique de diversification, à l'heure où le vieillissement de la population, le développement économique et les nouveaux traitements innovants vont continuer de soutenir la croissance du marché de la santé au niveau mondial ", a commenté Vincent Hamelink, Chief Investment Officer de Candriam.

Ce fonds est le dernier-né de la gamme santé de Candriam, qui offre déjà de nombreuses stratégies spécialisées dans ce domaine pour un total de plus de 4,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

(AOF) - A l'occasion de la Journée mondiale de la santé, Candriam a annoncé le lancement du fonds « Candriam Equities L Life Care », un compartiment de la Sicav luxembourgeoise Candriam Equities L, gérée par Candriam Luxembourg. Le fonds investit dans une gamme mondiale de sous-secteurs du domaine de la santé, dont les produits pharmaceutiques et la biotechnologie, la technologie médicale et les sciences de la vie.

