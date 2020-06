Candriam et le GRI de la London School of Economics lancent un partenariat

(AOF) - Candriam et le Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment (GRI) de la London School of Economics and Political Science (LSE) ont annoncé un partenariat dont l'objectif est de soutenir les efforts de l'industrie de la gestion d'actifs pour développer une économie plus durable et inclusive. Le gestionnaire souligne que ce partenariat intervient en pleine crise de Covid-19, dans un contexte où les appels à " reconstruire un monde meilleur " se multiplient.

Il ajoute que cette démarche passe notamment par la mise œuvre de plans de relance visant à accélérer les investissements verts dans certaines thématiques écologiques, comme l'efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment ou les énergies renouvelables.

Aussi, les responsables politiques et les investisseurs s'accordent également sur le fait que ces investissements verts doivent comporter une forte dimension sociale pour créer des emplois de qualité et un renouveau au sein des communautés, qui permettraient au monde de réussir sa transition vers une économie à zéro émission nette d'ici 2050.

Dans ce contexte, l'initiative " Sustainability, Investment, Inclusion and Impact " (SI3) est un projet de trois ans qui doit faciliter la recherche innovante, renforcer le dialogue et promouvoir les échanges d'idées à l'échelon international sur les moyens de garantir que l'action en faveur du climat ait un impact social positif.

L'asset manager note que l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sein des décisions d'investissement s'est généralisée. Pourtant, la dimension sociale n'a toujours pas reçu l'attention suffisante, notamment dans les discussions liées à la lutte contre le changement climatique. Pour réussir, les politiques climatiques devront être équitable et perçues comme telles par les travailleurs, les consommateurs et les citoyens. A ce titre, les investisseurs peuvent jouer un rôle important dans la réalisation de cette " transition juste " à travers leur engagement actionnarial, l'allocation de leurs actifs et la promotion de certaines politiques.

Ce partenariat sera piloté par Nick Robins, Professor in Practice for Sustainable Finance au sein du GRI, et supervisé par Naïm Abou-Jaoudé, CEO de Candriam.