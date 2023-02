Candriam acquiert une participation majoritaire dans Tristan Capital Partners

(AOF) - Candriam Group, société de New York Life Investments, annonce l’acquisition d’une participation supplémentaire de 31 % dans le gestionnaire d’investissements immobiliers, Tristan Capital Partners, portant ainsi son investissement total à 80 %. L’opération devrait être finalisée d'ici mi-2023. Les 20 % restants de Tristan continueront d'être détenus par son équipe de direction, garantissant ainsi l'alignement d’intérêts à long terme d’une structure en plein essor.

Tristan, qui gère plus de 15 milliards d'euros d'actifs pour le compte d'investisseurs institutionnels et privés, conservera son autonomie de gestion, comme elle le fait depuis cinq ans, tout en bénéficiant des ressources opérationnelles et financières, du réseau de distribution et de l'envergure de Candriam et de New York Life Investments. Il n'y aura aucun changement dans le processus ou les stratégies d'investissement de l'entreprise.

L'équipe de direction de Tristan restera inchangée, avec Ric Lewis comme président exécutif de Tristan, président du comité d'investissement et président de la holding. Ian Laming conservera son poste de directeur général, tandis que Cameron Spry et Ric Lewis resteront co-directeurs généraux.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de croissance de Candriam, qui souhaite continuer de renforcer son offre sur les actifs privés grâce à ce partenariat, compte tenu de la forte demande des investisseurs institutionnels et des tendances de croissance à long terme. Les capacités multi-spécialistes de Candriam comprennent des solutions d'investissement dans les domaines des investissements durables, des obligations, des actions, de l'allocation d'actifs, des stratégies à rendement absolu, de la dette privée et de l'immobilier.

Naïm Abou-Jaoudé, CEO de Candriam et président de New York Life Investment Management International, commente : " Depuis sa naissance en 2009, Tristan n'a cessé de grandir, établissant un track record impressionnant et gagnant le respect des investisseurs européens. Notre culture et nos valeurs communes ont permis de consolider notre partenariat au cours des cinq dernières années, période au cours de laquelle les actifs sous gestion de Tristan sont passés de 7 à plus de 15 milliards d'euros. Nous sommes ravis de soutenir Tristan dans sa prochaine phase de croissance. "