Candriam : 3,9 milliards d'euros de collecte en 2020

(AOF) - Les actifs sous gestion totaux de Candriam ont augmenté de 10,1 milliards d'euros en 2020, atteignant le montant record de 140 milliards d'euros. La collecte nette du gestionnaire d'actifs a atteint 3,9 milliards d'euros en 2020. Les stratégies en actions thématiques ont été parmi les plus recherchées avec une collecte de 2,5 milliards d'euros, portant ses actifs sous gestion sur cette classe d'actifs à 8,5 milliards d'euros à fin 2020.

Le gestionnaire d'actifs précise que les stratégies ESG représentent désormais 88 milliards d'euros. Elle ont enregistré une collecte en 2020, notamment les obligations d'entreprises - en particulier le High Yield - et la dette émergente.

Naïm Abou-Jaoudé, CEO de Candriam et Président de New York Life Investments International, a déclaré : " Malgré la crise sanitaire, Candriam a fait preuve d'une grande résilience en 2020, naviguant avec prudence dans un environnement exceptionnel. Les solides performances enregistrées dans toutes les classes d'actifs confirment la pertinence de notre plateforme de gestion active pour l'ensemble des profils d'investisseurs. Ces derniers ont tout particulièrement plébiscité nos solutions durables, nos produits thématiques et notre offre en pleine évolution dans l'alternatif et les investissements illiquides. "