Candidature de Teddy Riner : jusqu'où est-ce tenable pour ses sponsors ?

Teddy Riner visite le "Salon Made in France" au Parc des Expositions Porte de Versailles, le 14 novembre 2026 à Paris ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Prendre de la distance ou maintenir les partenariats en cours ? Les sponsors du judoka Teddy Riner, candidat surprise à l'élection présidentielle, font face à une situation inédite et à un risque de politisation de leur image.

Saxo Bank a été le premier partenaire à trancher : jeudi dernier, soit quatre jours seulement après l'entrée en campagne du quintuple champion olympique de judo, la banque danoise a annoncé "suspendre" sa collaboration avec Teddy Riner, "d'un commun accord", et "afin de respecter la réglementation applicable".

La star française du judo, 37 ans, figurait dans une campagne de Saxo Bank aux côtés de huit autres sportifs internationaux dont le pilote de F1 Lando Norris et la joueuse de tennis Aryna Sabalenka.

Mardi, l'Unicef France a également annoncé "suspendre la mission d'ambassadeur" de Teddy Riner, un engagement bénévole, l'association mettant en avant les "principes d'indépendance et de neutralité politique" liés à son action.

"Pour les autres sponsors, ça va être extrêmement compliqué aussi : parce qu'ils sponsorisent Riner pour l'accompagner dans sa préparation olympique, et pas pour l'accompagner dans sa candidature à l'élection présidentielle", résume à l'AFP Christophe Lepetit, directeur des études économiques au Centre de droit et d'économie du sport (CDES) de Limoges.

"Ils sont clairement gênés aux entournures. Et c'est aussi totalement inédit d'avoir un athlète toujours officiellement en préparation pour les prochains Jeux olympiques d'été qui soit en même temps candidat à la présidentielle", ajoute-t-il.

"Le temps de la réflexion"

A part Saxo Bank, c'est pour l'instant silence radio du côté d'autres marques liées au judoka 11 fois champion du monde : du distributeur Carrefour à l'horloger de luxe Audemars Piguet en passant par les compléments alimentaires Bion 3, aucun de ces groupes n'a répondu aux sollicitations de l'AFP.

Teddy Riner répond à des journalistes en marge d'une visite aux soignants de l'hôptal Delafontaine à Saint-Denis, en banlieue de Paris, le 13 novembre 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Keepcool et Neoness, les enseignes de salles de sport et fitness dont Teddy Riner est ambassadeur, ont simplement indiqué n'avoir pas de commentaire à faire. Forts de plus de 300 clubs et 500.000 adhérents, ces deux réseaux avaient annoncé fin juillet leur partenariat avec l'athlète, le décrivant comme "une personnalité qui rassemble bien au-delà du sport".

Egalement interrogé, l'entourage du judoka n'a pas non plus répondu sur cette question des partenariats.

"Saxo Bank a réagi rapidement, et la suspension est plutôt la bonne option", estime Bruno Bianzina, directeur de l'agence Sport Market.

"Les sponsors soutenaient un sportif consensuel et ils se retrouvent avec un candidat qui va devoir prendre des positions et cliver. Donc l'aspect communication va être compliqué à gérer quand on s'est associé à un profil universel qui devient un peu moins universel par un engagement politique", met-il en avant.

Interrogée par l'AFP, une source dans l'entourage d'un partenaire actuel de Teddy Riner souligne que "sa candidature est hyper récente, il faut attendre de voir, se donner le temps de la réflexion. Mais oui, il faut se poser la question" sur le maintien ou pas du partenariat.

Moins "bankable"

D'autant que le code électoral encadre strictement le financement d'une campagne, ainsi que la publicité commerciale à des fins électorales.

Teddy Riner célèbre sa victoire contre le Japonais Tatsuru Saito dans l'épreuve par équipes mixtes des Jeux olympiques de Paris, le 3 août 2024 ( AFP / Luis ROBAYO )

Suspension, maintien du contrat avec ou sans conditions, ou rupture pure et simple : "ça va être au cas par cas" et en fonction des clauses prévues, mais "clairement il y a des discussions" en cours autour des partenariats engagés, selon Christophe Lepetit.

Il ajoute que "c'est aussi très délicat pour les sponsors parce que s'ils le lâchent maintenant et que d'aventure Teddy Riner n'a pas ses 500 parrainages, qu'il se reconcentre sur son projet olympique, peut-être qu'ils penseront qu'ils auraient dû attendre. Et inversement, s'ils ne le font pas maintenant, ils apparaissent de fait comme le soutien de Teddy Riner candidat".

Le judoka lui-même a également "pris un gros risque sur le fait que, potentiellement, les sponsors ne continuent pas à le suivre après", renchérit Bruno Bianzina, pour lequel "on ne sait pas de quoi son avenir sera fait, et il s'est lancé dans une aventure qui peut mettre entre parenthèses le côté +bankable+ de son image".