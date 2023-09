CANDIDAT À L'ÉNONCÉ-Qui est Lachlan Murdoch ? Qu'adviendra-t-il de Fox et de News Corp ?

(Ajout de détails sur James Murdoch) par Dawn Chmielewski et Helen Coster

21 septembre (Reuters) -

Lachlan Murdoch, fils aîné du titan des médias Rupert Murdoch , a été nommé président unique de News Corp

NWSA.O et restera président-directeur général de Fox Corp

FOXA.O , ont annoncé les sociétés jeudi, réglant pour l'instant la question de la succession dans l'un des empires médiatiques les plus puissants du monde. Le jeune Murdoch présidera les marques d'information influentes telles que le Wall Street Journal, Fox News et le Sun - en Australie, aux États-Unis et au Royaume-Uni - ainsi que Fox Sports, Fox Entertainment et d'autres. Lachlan Murdoch, 52 ans, est le troisième des six enfants de Rupert Murdoch. Né à Londres de Murdoch et de sa seconde épouse, Anna, il a grandi dans le milieu des médias. Dans une interview accordée à l'émission "Dynasties" de l'Australian Broadcasting Corp, il a raconté que chaque matin, avant de prendre le bus pour l'école, lui et ses frères et sœurs lisaient les journaux du matin - le New York Post, le New York Times, le Daily News et le Wall Street Journal - et que son père signalait les articles qui l'intéressaient, en ordonnant: "Lisez ça": "Lisez ça" Le meilleur moyen de capter l'attention de leur père le soir était de parler de médias ou de politique, selon la biographie de Paddy Manning, "The Successor", parue en 2022 En grandissant, Lachlan Murdoch passait ses étés à travailler dans l'entreprise familiale, à nettoyer les presses du "Daily Mirror" de Sydney ou à travailler comme petit reporter pour le "San Antonio Express-News"

La rivalité entre Lachlan et son frère cadet, James, s'est manifestée dès le plus jeune âge, où même les parties de Monopoly en famille "étaient intenses et tout le monde était prêt à tricher", selon un récit publié.

Lachlan Murdoch et ses frères et sœurs ont fréquenté Dalton, une école privée de l'Upper East Side de Manhattan, et d'autres écoles d'élite, dont Trinity School. C'est là qu'il a formé la Trinity Conservative Society, "dans le but de créer un équilibre sain entre tous les points de vue", selon une entrée de l'annuaire citée par Manning.

En 1994, il obtient un diplôme de philosophie à Princeton et entre dans l 'entreprise familiale. Il a passé trois ans en Australie, où il a gravi les échelons jusqu'à devenir président de News Ltd.

En 1999, Lachlan Murdoch a pris la responsabilité des activités de presse aux États-Unis. Il est devenu directeur général adjoint de News Corp, supervisant le groupe des chaînes de télévision américaines et les actifs de l'édition, y compris le New York Post. Nombreux sont ceux qui le considèrent comme formé pour prendre les rênes de l'entreprise en tant que successeur de son père. Il a brusquement démissionné en 2005, suscitant des interrogations quant à l'identité du successeur de Rupert Murdoch à la tête de l'empire médiatique qu'il avait constitué à partir d'un seul journal en Australie. Lachlan Murdoch a fondé Illyria Pty, une société d'investissement privée, qui a notamment acquis un réseau de stations de radio australiennes. En 2015, il est revenu dans l'entreprise familiale, partageant le titre de coprésident de 21st Century Fox avec son frère James. La vente des actifs de divertissement de Fox à Walt Disney

DIS.N en 2019, dans le cadre d'une transaction de 71 milliards de dollars, a réduit la taille de l'ancien vaste portefeuille de médias des Murdochs . La Fox nouvellement constituée a été réduite à une poignée d'actifs, notamment le réseau de radiodiffusion Fox, Fox News, Fox Sports et Fox Business, Lachlan Murdoch en étant le président exécutif et le directeur général.

Son frère James Murdoch a quitté Fox lors de la conclusion de la transaction avec Disney. En tant que directeur général de Fox Corp depuis 2019, Lachlan Murdoch a présidé les propriétés médiatiques lors de changements sismiques dans l'industrie, alors que les téléspectateurs coupent les abonnements au câble en faveur des services de streaming. Malgré cela, Fox News a largement maintenu sa domination en matière de classement, en partie grâce à son attrait pour les téléspectateurs américains politiquement conservateurs.

Lachlan Murdoch ne parle pas publiquement de ses opinions politiques, selon un article du New York Times. L'article cite les mémoires de 2016 "Making Headlines" de Chris Mitchell, rédacteur en chef de longue date de The Australian, qui affirme que "le conservatisme de Lachlan est plus vigoureux que celui de n'importe quel homme politique australien" et que ses opinions sont généralement à droite de celles de son père.

Un porte-parole de la Fox a qualifié ces propos de "simples spéculations", ajoutant qu'"il ne serait pas juste de le classer dans la catégorie des conservateurs"

James Murdoch s'est exprimé plus ouvertement sur ses opinions politiques. En janvier 2020, sa femme Kathryn et lui se sont attaqués à la couverture par News Corp et Fox Corp du changement climatique, largement considéré comme un facteur contribuant aux feux de brousse australiens, dans une déclaration au Daily Beast. Invoquant des "désaccords sur certains contenus éditoriaux", M. James a démissionné du conseil d'administration de News Corp en juillet 2020.

La loyauté de Fox à l'égard de ses téléspectateurs conservateurs est devenue une question brûlante lors de la découverte du procès intenté par Dominion Voting Systems contre Fox. L'entreprise de technologie de vote a affirmé que Fox perpétuait des mensonges sur ses machines de vote pour apaiser ses téléspectateurs qui soutenaient l'ancien président américain Donald Trump. Fox a réglé le procès pour 787,5 millions de dollars en avril, évitant ainsi un procès au cours duquel Lachlan et son père devaient témoigner. Dans les semaines qui ont suivi l'accord, Lachlan a déclaré que Fox avait agi comme un organe d'information qui rendait compte des événements dignes d'intérêt du jour, et il s'est de nouveau engagé en faveur de la stratégie de programmation de Fox . Alors que Rupert Murdoch a construit son héritage en poursuivant les activités de télévision, de cinéma et de presse avec le même abandon, l'héritage de Lachlan est encore en train de prendre forme. Lors des réunions avec les investisseurs, il s'anime souvent lorsqu'il parle de Tubi, un service de streaming financé par la publicité que l'entreprise a acquis pour 440 millions de dollars en 2020 et qui est aujourd'hui évalué à 3 milliards de dollars.